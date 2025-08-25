Видът на Лили Иванова изненада съседите й: Открила е вълшебна храна

Кадър Булфото

Лили Иванова е открила вълшебно средство за вталяване, пише "България днес". От близо месец насам примата не слага в уста почти нищо освен... тиквени семки!

През пролетта естрадната легенда натрупала две-три килца отгоре и изпаднала в потрес. Не се знае кой й е дал рецептата за топене на килограми с тиквени семки, но резултатът е вече видим.

По думите на съседи на култовата певица от баровската кооперация на столичната улица "Оборище" тя била отслабнала вече до границите на немислимото и те сериозно се притеснявали за здравето й. Пред близкото си обкръжение обаче Лили твърдяла, че в тиквените семки се съдържали белтъчини, протеини, мазнини и витамини, така че организмът й приемал всичко необходимо за нормалното си функциониране, че и отгоре.

