Видео от кореспондента на Economist: Ракета удари сградата на Областна админинстрация в Харков

Кадър: Tweeter, Oliver Carroll

Видеоклип, препубликуван от кореспондента на "Economist" Оливър Карол в Туитър, показва сградата на областната администрация в Харков, която тази сутрин, около 8:00 ч. местно време, е била ударена от ракета, предизвикала огромна експлозия и довела до смъртта на цивилни.

"Масиран удар по централата на правителството в Харков преди около 30 минути. Толкова за "освобождаването" на този рускоезичен град. Шок и страх от капитулация", написа под видеото Карол.

Нападенията на руската армия в град Харков продължават с неотслабваща интензивност. Според кмета на града Игор Терехов руската армия е взривила електрически подстанции, което е довело до прекъсване на електроснабдяването и водоснабдяването, предаде БГНЕС.

Украинската информационна агенция УНИАН съобщи и за разрушаване на по-високите етажи на две жилищни сгради.

Massive strike on Kharkiv govt HQ about 30 mins ago. So much for “liberating” this Russian-speaking city. Shock and awe into surrender.

