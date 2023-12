Видео с котка бе излъчено от далечния Космос

Кадър НАСА

НАСА засне видео с котка, както правят много почитатели на пухкавелките, и след това го излъчи от около 30 милиона километра разстояние, предаде АФП, цитира БТА и Дарик.



Операцията е много сериозен тест на нова авангардна технология - лазерна комуникационна система, която е многообещаваща за бъдещето на космическите изследвания.



НАСА съобщи, че за първи път е предала видео от далечния космос с помощта на тази система на 11 декември.

Звездата на 15-секундното видео е рижаво-бяла котка на име Татърс, собственост на един от служителите на Лабораторията за реактивни двигатели на НАСА. Разположено на диван, котето се опитва да улови светлинна точка от лазер.



Видеоклипът с висока разделителна способност пътува до Земята само 101 секунди, след като е изпратен от инструмент на сондата "Психея" на НАСА, която по това време се намира на около 30 милиона километра от Земята. Скоростта на предаване е поне 267 мигабита в секунда, повече от тази на обикновена интернет връзка. Сигналът е приет от обсерваторията "Паломар" в Калифорния, която го препраща пряко към Лабораторията за реактивни двигатели в южната част на същия американски щат, където видеото е възпроизведено мигновено.



"След като получихме видеото от "Паломар", то беше изпратено до Лабораторията за реактивни двигатели по интернет и тази връзка беше по-бавна от сигнала от далечния космос", посочва Райън Рогалин, участващ в проекта на НАСА.



Видеоклипове са предавани и преди от космоса с помощта на тази лазерна технология, но от много по-малко разстояние. Космическите мисии изискват предаване на все по-голям обем данни заради усъвършенстването на технологиите. За да се подготви за пилотирани полети към Марс, НАСА иска да премине към лазерни комуникации, вместо класическите с радиосигнали.



С този експеримент НАСА се вписва в традицията. През 1928 г. са използвани кадри от анимацията "Котаракът Феликс" за телевизионен тест. В космоса обаче Татърс ще остане най-далече скочилият котарак, пише АФП.

We just streamed the first ultra-HD video brought to you via laser from deep space. And it’s a video of Taters, a tabby cat.



This test will pave the way for high-data-rate communications in support of the next giant leap: sending humans to Mars. https://t.co/tf2hWxaHWO pic.twitter.com/c1FwybYsxA