Видинската полиция издирва 73-годишен мъж (снимка)

Снимка: ОДМВР-Видин

ОДМВР-Видин съобщи, че издирва Атанас Борисов Иванов, 73-годишен от село Кутово.

Атанас Иванов е в неизвестност от 18 юни 2019 г., когато е напуснал дома си в село Кутово, пише novini.bg. Бил е облечен с бяло-червена карирана риза, светло бежов панталон и обут с шарени обувки тип "сабо". Възрастният мъж се издирва по молба на близките.

Мъжът е на видима възраст 70-80 години; ръст - 170 см; телосложение - слаб; лице - червендалесто, брадясало, с уголемени бакенбарди на двете скули на лицето; коса - прошарена; очи - кафяви.

От проведените до настоящия момент издирвателни мероприятия Атанас Иванов не е установен. От МВР Видин умоляват гражданите, които имат информация за издирваното лице да се обадят на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.

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