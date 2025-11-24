реклама

Видите ли надпис "домашно" в заведение, се замислете преди да влезете

24.11.2025 / 21:30 1

Пиксабей

Ако някога сте се чудили как българите винаги намираме хубавата кръчма… тайната е, че почти никога не разчитаме на ревюта. Имаме друга система — по-малко логична, по-инстинктивна — но работи безотказно. Ето как всъщност избираме място за ядене:

1. Първо гледаме менюто — но не както мислите. Броим колко страници има. Ако е по-дебело от дипломна работа — бягаме. Твърде много ястия = фризер и микровълнова. Кратко меню = някой наистина готви.

2. Проверяваме дали има домашни неща. Домашна лютеница, домашни наденици, домашни пържени картофи. Ако навсякъде пише "домашно“, но не мирише на домашно — съмнително.

3. Оглеждаме клиентите, не рейтинга. Има ли местни? Говорят ли високо и смеят ли се? Има ли онзи един сервитьор, който тича между масите като герой от екшън? Идеално.

4. Тестът с хляба. Ако хлябът пристига топъл, истински и мирише на пекарна — добре. Ако е сух или изглежда като от автомат за закуски… всичко е ясно.

5. Пазим се от гигантски табели на английски. "BEST BULGARIAN FOOD!“, "HOMEMADE KEBAPCHE!“. Когато видим това, ние просто продължаваме да вървим.

6. Специалитетите за деня. Ако има дъска с "днес готвим…“ и е надраскана на ръка — това е злато. Значи готвачът е бил на пазара сутринта.

7. Четем атмосферата преди да седнем. Ако отвън има човек, който ви дърпа за ръката да влезете, ламинирани менюта и снимки на манджи — туристическа клопка. Пропускаме.

8. Гледаме най-простите ястия. Ако шопската салата е шарена и свежа, ако бобът ухае на истински боб — оставаме. Ако изглеждат като от столова… благодаря, не.

9. Не вярваме на празни заведения по време на обяд. В България хубавата храна пълни масите рано. Ако в 13:00 няма никой — нещо не е наред.

10. Следваме миризмата. Усещате ли кюфтета на скара или чесънче в тиган — това е вашето място. Мирише ли само на пържено олио — продължавайте.

Из Фейсбук страницата Primorsko - Black sea travel, цитира Пловдив 24.

 

MrBean (преди 56 минути)
Рейтинг: 199628 | Одобрение: -1662
Някой е копи пействал глупости.За съжаление "столовия"боб/бял фасул е по пресен от 90% от заведенията в БГ.

