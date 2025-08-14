Видите ли заек, покрит с шипове, не го доближавайте

Кадър Ютуб

Бързо разпространяващ се вирус при зайци в САЩ променя физиката им и ги превръща в странни рогати същества.

Черни израстъци - подобни на пипала или шипове, излизат по главите на дребните бозайници, съобщават американските медии, предаде БТВ.

Видоизменените животни са забелязвани многократно във Форт Колинс, Колорадо. Местните издания ги наричат „зайци Франкенщайн“.

Причината е бързо разпространяващо се заболяване. Разпространява се от паразити като кърлежи и бълхи, които предават заболяването чрез ухапвания.

„Обикновено зайците се заразяват през по-топлите летни месеци“, казва говорител на парковете и дивата природа на Колорадо.

Експертите предупреждават хората да не се приближават и да не пипат засегнатите животни.

Заболяването е по-тежко при домашните зайци, отколкото при дивите, като големите притеснения са, че те могат да развият плоскоклетъчен карцином – рак на кожата, който може да се окаже фатален.

Първите доклади датират от 2024 г., когато местен жител публикува онлайн снимка, показваща заек, чиято глава е покрита с черни, подобни на шипове израстъци.

