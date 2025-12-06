Видяха нов подпис на царя

Мая Иванова. Снимки: Фейсбук, Уикипедия

Нов подпис има царя! Това коментират българи във Фейсбук, като причината е, че тези дни бившия монарх и министър-председател на България удостои примата Лили Иванова.

В грамотата пише, че тя е удостоена за изключителните ѝ заслуги към Българската култура с Дамския кръст 1-ва степен от ордена на Св. Александър.

В интернет, пишат хората, могат да се видят подписите на царя. В Уикипедия има такъв, като е по-различен от този, на документа за Лили Иванова.

Подпис на Симеон Сакскобургготски има и други документи.

Смяната на собственоръчен подпис обаче не е предмет на строга законова регулация като смяната на име, но е обвързана с процедури при издаване на официални документи. Можете да промените подписа си при подновяване на лична карта или паспорт, както и при промяна на името.

При издаване/подновяване на лична карта или паспорт: Всеки български гражданин има право да определи своя подпис при първоначалното издаване на лична карта (на 14 или 16 години) или при всяко следващо подновяване на документа. Когато подавате заявление за нов документ в структурите на МВР, можете да посочите нов образец на подпис.

При официална смяна на името: Ако по съдебен ред смените своето собствено, бащино или фамилно име, това налага издаването на нови лични документи, което е и повод да промените подписа си.

Лично желание/психологически причини: Някои хора променят подписа си несъзнателно или съзнателно поради промяна в лични нагласи, съзнание или по препоръка на графолози (например, ако старият подпис е лесен за подправяне). В тези случаи новата визия на подписа влиза в сила с новия официален документ.

