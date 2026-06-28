Виена е водещият конгресен град в света през 2025 г.

Снимка: Пиксабей

През 2025 година Виена е класирана като най-добрия град за провеждане на конгреси в света. С 345 международни конгреса австрийската столица заема първо място в класацията на Съюза на международните асоциации (UIA) за конгресни дестинации, съобщи австрийското радио и телевизия.

През 2024 година Виена беше втора в престижната ранглиста.

По данни на общинската агенция за маркетинг на дестинация Виена (WienTourismus), австрийската столица е оглавявала класацията за последен път през 2006 година. След Виена се нареждат Брюксел с 329 конгреса, следван от Сеул с 216, Лисабон със 174 и Токио със 156 конгреса.

„Върховото място в класацията на UIA подчертава международната конкурентоспособност и качеството на Виена като дестинация за провеждане на срещи“, заяви главният изпълнителен директор на WienTourismus Норберт Кетнер.

Във Виена са се провели 6,2 процента от всички конгреси в 100-те включени в класацията градове. С общо 7196 конгреса и фирмени събития Виена е отбелязала най-успешната си година през 2025 година, като е надминала предишния рекорд от 2024 година с 9 процента.

Участниците в тези събития са осъществили над 2,5 милиона нощувки, а икономическият ефект, произтичащ от конгресния туризъм, възлиза на 1,7 милиарда евро, отбелязва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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