Виена ликува след победата на Дара
Стопкадър Нова Тв
Феновете на "Евровизия" ,събрали се по улиците на града домакин - Виена, за да гледат шоуто на голям екран, ликуваха след победата на DARA.
Специалният пратеник на NOVA Запрян Запрянов улови момента, в който насъбрало се множество чува името на големият победител. Избухват бурни овации и радостни възгласи.
Виена посрещна 80 хиляди туристи.
В центъра на австрийската столица се чуваха възгласи „Българи, юнаци!“. Еуфорията завладя фенове и делегации, а българското знаме се превърна в символ на вечерта, която ще остане в историята на конкурса.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!