Виена увеличи туристическата такса

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Виена увеличи от началото на този месец туристическата такса, която плащат посетителите на града - от 3,2 на 5 процента от цената на нощувката, съобщиха електронните медии.

Мярката е първи етап от план за актуализиране на туристическата такса, която има важен принос за финансирането и развитието на туристическата инфраструктура и услугите в града. Допълнителните приходи, които ще бъдат генерирани, ще допринесат за запазването и по-нататъшното повишаване на високото качество на Виена като туристическа дестинация.

Планът предвижда от 1 юли 2027 година таксата да бъде повишена на 8 процента, предаде БТА.

Австрийската хотелиерска асоциация настоява и други отрасли да допринесат за стабилизирането на бюджета на града. Според заместник-председателя й Александър Ип, цитиран от вестник „Залцбургер нахрихтен“, „би било справедливо и други отрасли да допринасят с определен процент за оздравяването на разклатените общински финанси - според размера на предприятията и за ограничен период от време“. „Не е приемливо 444 виенски хотела да осигурят 80 милиона евро, докато останалите 125 000 предприятия във Виена не плащат нито цент“, настоява Ип.

От кабинета на общинския съветник по финансите Барбара Новак заявиха, че критиките са „неразбираеми“. Според тях новите правила за туристическата такса „не са едностранно решение на град Виена, а резултат от среща на високо равнище по въпросите на туристическата такса, проведена през септември 2025 година, на която беше постигнато съгласие съвместно с Икономическата камара на Виена, Австрийската хотелиерска асоциация, маркетинговата столична организация WienTourismus, както и с експерти в областта на туризма и правото.“

Редактор "Екип на Петел",

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