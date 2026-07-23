Вигенин, БСП: Няма да ни уплашат, като ни вземат централата. Ще заседаваме по поляните

Кадър бТВ

Позиционирането на американските самолети на „Безмер“ означава индиректно подкрепяне на войната в Иран. Тези самолети нямат работа в България и ангажирането ни по този начин създава риск за сигурността ни и за имиджа ни в ЕС. Не уцелихме начина, по който да се справим със ситуацията. Това заяви пред бТВ евродепутатът Кристиан Вигенин.

За войната в Украйна той коментира: „Очевидно премиерът Радев и правителството се опитват да препозиционират България; без да се самоизолират, да утвърдят различен подход на ЕС. Трудно е, защото това изисква мъдро да се подходи към този тип послания. Изглеждаше така, сякаш се опитваме да седим на два стола, а не да седнем да трети, различен стол.“

Смята, че не изглеждаше сериозно случилото се с Киевската декларация: „Не беше добре. Независимо дали си се подписал или не, ти си се съгласил с декларация, в която седи името на България. Такива текстове се съгласуват предварително, тоест България се е ангажирала с написаното там, независимо има ли подпис или не.“

Обърна внимание, че за зам.-министър на външните работи беше назначен човек, който няма никакъв опит - Христо Дикански, като подчерта, че при положение и че министърът няма опит в тази сфера, трябваше зад нея да има опитен екип, пише novini.bg.

„Не можеш да се репчиш на всички – ако имаш национална позиция, тя трябва да е много солидно мотивирана. Вкарваме се в две проблемни линии – подкрепа за американската операция и видимо нежелание да следваме досегашната политика. В много сложна ситуация сме като външнополитическо позициониране, нещата трябва умно и внимателно да се правят оттук нататък“, на мнение е той.

За позицията на България относно последния пакет санкции срещу Русия, Вигенин уточни: „Посрещам със симпатия опитите на правителството да каже, че това и онова е важно за България. Дали беше ясно обяснено, това е друг въпрос. Отстояхме някакви позиции.“

Според него Радев е прав, че трябва да се търсят други подходи, защото санкциите не водят до очаквания резултат.

Оценката му за управлението на Радев не е еднозначна: „Виждам признаци за принципи, виждам, че се правят и усилия. Не виждам достатъчна категоричност, не виждам и ясен план все още. Имаме сериозни критики към Бюджет 2026, имаме и съмнения, че с едни намерения дойде това правителство, а реализацията е нещо различно.“

За риска от това да се отнеме от БСП централата им на „Позитано“ 20, той заяви: „Шишков малко е прибързал с обявлението. Идеите, които защитаваме, нямат нужда от партийна централа в центъра. Ако трябва, ще заседаваме по поляните. Няма да ни уплашат, като ни вземат централата, нито ще ни запушат устата.“

Редактор "Екип на Петел",

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