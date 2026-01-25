Вигенин: Подписът за „Съвета на Тръмп“ е опасен за България и стратегическа грешка

Кадър БТВ

Евродепутатът Кристиан Вигенин изрази сериозни критики към решението на българското правителство да включи страната ни в т.нар. "Съвет за мир", оглавяван от Доналд Тръмп.

В ефира на bTV той определи участието като стратегическа грешка, която създава дългосрочни рискове за България - както във вътрешнополитически, така и в международен план.

По думите на Вигенин България на практика не се присъединява към временен механизъм, предвиден в рамките на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, а към нова международна организация с изключително спорна правна и политическа конструкция. "Резолюцията на ООН беше просто повод. Това, което се създава, надхвърля далеч първоначалния замисъл", заяви той.

Вигенин подчерта, че уставът на новата структура съдържа разпоредби, несъвместими с принципите на демократичното управление, включително пожизнен председател, който има правомощия еднолично да разпуска организацията, да назначава ръководни органи и да приема резолюции от името на всички членове. "Председателят не е институция, а конкретна личност - Доналд Тръмп. Това е записано изрично", посочи евродепутатът.

Според него подобна конструкция представлява пряка заплаха за националния суверенитет и подкопава ролята на Организацията на обединените нации като основен стълб на международния правов ред. Вигенин допълни, че макар ООН и Съветът за сигурност да се нуждаят от реформа, тя не може да се осъществява чрез създаване на паралелни структури с неясна легитимност.

Той обърна внимание и на начина, по който България е взела решението с единодушно гласуване на правителството на закрито заседание, без публичен дебат и без яснота дали ще бъде спазена конституционната процедура по ратификация. Особено тревожна, според Вигенин, е разпоредбата, че страните започват временно прилагане на устава още след подписването, освен ако изрично не заявят отказ от това.

"Не знам дали министър-председателят е направил подобно изявление. Ако не е, проблемът вече е създаден", каза той и предложи въпросът да бъде оставен за следващото Народно събрание, а Конституционният съд да бъде сезиран за проверка на съответствието на хартата с българската Конституция.

Вигенин коментира и аргумента, че България трудно може да откаже участие, след като един от органите на Съвета се оглавява от българския дипломат Николай Младенов. "Фактът, че някой е български дипломат, не означава автоматично, че държавата трябва да се чувства обвързана", подчерта той, като посочи, че други държави са отказали или са отложили решението си.

По отношение на европейската перспектива Вигенин заяви, че България трябва ясно да застане на общите позиции на ЕС, включително по въпросите за суверенитета и териториалната цялост на държавите членки. Той определи като "изключително тревожен прецедент" заплахите към Дания и Гренландия, идващи от страна на съюзник в НАТО. "Да стоим без позиция, означава поредно снишаване", заяви евродепутатът.

В разговора Вигенин засегна и бъдещето на БСП, като призна, че партията се намира в труден момент и е изправена пред риск от загуба на подкрепа заради участието си в управлението със статуквото. По думите му БСП трябва ясно да се разграничи от ГЕРБ и ДПС, да се върне към основните си ценности и да заложи на по-млад лидер и по-силно обновление.

Той не изключи възможността БСП в бъдеще да си партнира с политически проект на Румен Радев, но подчерта, че това ще зависи от конкретните политики, екипа и ангажиментите, които президентът ще представи.

"Компромисите имат граница. Когато тя бъде премината, това вече е проблем", заключи Кристиан Вигенин.

