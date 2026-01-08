Вигенин: Следващият президент на България ще бъде жена

Булфото

Тази година ще сложи край на политическата криза, в която се намираме от 2021 г. досега, каза българският евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на събитие, организирано от него по повод началото на новата година.

Вигенин направи прогнози за 2026 г., според които следващият президент на България ще бъде жена. Има немалко жени в българската политика, икономика и научните среди, отбеляза той. Вигенин предвиди и по-различен политически пейзаж в страната. Няма да чуваме от парламентарната трибуна за много от партиите, които днес вдигат шум, обясни евродепутатът, цитиран от БТА.

Кристиан Вигенин обяви още, че през следващата година ще се ангажира с теми, свързани със здравеопазването и достъпа до лекарства, гарантиране на достатъчно медицински персонал, както и новите технологии и лекарства. Евродепутатът засегна и темата за изкуствения интелект и неговото приложение. Той отбеляза възможността Европейският съюз да се развива в тази посока и допълни, че има нужда от регулация над изкуствения интелект, която да не блокира развитието, но да го направи отговорен към гражданите.

Вигенин обяви още, че през 2026 г. има намерение да даде началото на програма за млади хора, с желание да променят политиката и обществото. Те често нямат необходимите познания как работи държавата и как да се реализира промяна, обясни евродепутатът. Най-големият проблем е когато желанието не е подплатено със знания и възможности, добави той.

Вигенин посочи, че вижда нужда от анализ къде се намира България в различни сектори. Той обясни, че планира да ангажира хора от бизнеса, науката и експерти, за да се изработи доклад, който да начертае отправни точки, които да създадат перспектива за българските граждани и да се набележат стъпки как страната ни да бъде по-конкурентна и видима в Европейския съюз.

