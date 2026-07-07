Вигенин: Трябва да инвестираме не само в борба с климатичните промени, а и в адаптацията към тях

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Европа задъхано се опитва да се приспособи към "новото нормално" на климатичните промени. Поредицата от горещи вълни в началото на лятото вече се превръща в тенденция. ЕС трябва да наваксва и с мерките, които предприема, за да предпази живота на хората в Европа. Статистиката с нарасналия брой смъртни случаи във Франция и Испания и претоварването на здравната система в няколко държави заради ранните и продължителни жеги насочи вниманието на евродепутатите към по-ефективните реакции за защита на хората в градовете и в земеделските райони при подобни условия.

Европа вече се сблъсква с реалните последици от климатичните промени и трябва да насочи повече средства към адаптация, а не само към ограничаване на причините за глобалното затопляне. Това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин, член на Комисията по околна среда, климат и безопасност на храните, в интервю за "Светът и ние".

"На първо място трябва да осъзнаем, че имаме истински проблем, че това, което правим във връзка с борбата с промените в климата, може и да даде някога резултат, но вече се сблъскваме с реален проблем за по-високите температури въобще и особено в градовете", каза Вигенин.

По думите му Европа е континентът, който се затопля най-бързо, а високите температури оказват все по-сериозно влияние върху човешкото здраве.

"Вече има данни, че колкото по-горещо е в града, толкова по-трудно човешкото тяло понася тези температури. А в самите градове пък, тъй като там, където има повече бетон, асфалт, те се нагряват и дори през нощта те не могат да се охладят, тялото не може да почива", посочи евродепутатът.

Той подчерта, че горещите вълни вече не са изключение, а явление, което се повтаря всяка година и продължава все по-дълго. Според него в следващите европейски финансови инструменти трябва да бъдат предвидени средства за климатична адаптация.

"Подобни средства за така наречената климатична адаптация трябва да се предвидят, наистина трябва и то може да се направи през различни инструменти, където да се предвидят подобни мерки", заяви Вигенин.

Общата селскостопанска политика на Европейския съюз също трябва да бъде променена, така че да се обърне по-голямо внимание на превенцията и подготовката за климатичните рискове, коментира евродепутатът. По думите му земеделските производители вече се сблъскват с последствията от сушата, намалените добиви и екстремните метеорологични явления.

Сред необходимите мерки той посочи по-добро управление на водите, инвестиции в устойчиви култури и по-добро управление на почвите.

Според Вигенин е по-ефективно да се инвестира в превенция, вместо постоянно да се компенсират производителите след настъпили щети. Призова и за по-добър достъп на малките и средни земеделски производители до застрахователни инструменти, тъй като при тях климатичните рискове са най-трудни за управление.

"Далеч по-умно е не да компенсираме след като това се случило, след като са загубили поминъка си, а обратно да вземем мерки това да не се случва. И мисля, че това винаги е по-евтиният вариант и по-добрият и за хората", заяви евродепутатът.

Редактор "Екип на Петел",

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