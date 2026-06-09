Вигенин за напускането на Кандев: Колко пъти ще минава този номер?

Кадър БТВ

Кристиян Вигенин написа своята версия за напускането на Кандев.

Ето какво казва той:

Наесен може да се извиня на Кандев за този пост. Но днешната оставка страшно ми напомня излизането на Бойко Борисов от МВР 2005 г. и още повече напускането от Румен Радев на ВВС 2016 г. Първият също не можеше да приеме да мълчи като главен секретар при Петков, след това стана кмет на София, после премиер; вторият не можеше да мълчи за действията на министъра на отбраната, след това стана президент, после също премиер. Идват президентски избори. Г-н Кандев 30 г. е работил в МВР и респективно е крепял всякакви фасади, но точно сега повече не може. Мълчал си е, както би следвало, когато си професионален служител в МВР, но откакто се разприказва при Гюров, повече не може.

Не говоря за качествата или постиженията им. Говоря за внезапното им влизане в политиката.

Колко пъти ще минава този номер? Точно когато си помислиш, че моделът на дирижирана демокрация се е изчерпал и ни изненадват с възхода на следващ добре изчислен борец за правда. Признавам, добри са. Започва поредният оборот на колелото и нищо не трябва да се оставя на случайността."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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