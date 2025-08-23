Вики отново се бори с левкемия – семейството ѝ се нуждае от помощ

Виктория Николаева Кирилова, млада жена, която вече веднъж победи остра лимфобластна В-клетъчна левкемия след трансплантация на стволови клетки, отново се сблъсква с тежката диагноза.



Само три месеца след първата ремисия болестта рецидивира и Вики е приета в болница в Истанбул. Лекарите започнаха спешна имунотерапия на стойност 40 000 евро, а след това предстоят терапии и втора трансплантация на стволови клетки на стойност около 95 000 евро.



Семейството не може да събере сумата само и се обръща към обществеността за подкрепа.



Всеки може да помогне чрез онлайн дарение или по банковата сметка:



Банка: Уникредит Булбанк АД



Име: Виктория Николаева Кирилова



Основание: Дарение за лечение на Вики



IBAN: BG03UNCR70001520275002



Обръщам се към Вас с надежда и вяра в силата на общността. Казвам се Ирина и съм сестра на Виктория – млада жена, която вече веднъж преодоля остра лимфобластна В-клетъчна левкемия след тежки терапии и трансплантация на стволови клетки. Семейството ни с помощта на близки, познати и непознати дарители, с продажната на две жилища, събра и вложи над 200 000 евро в това лечение и вярвахме, че най-трудното е зад гърба ни. За съжаление, само след три месеца заболяването рецидивира и Вики отново е в болница в Истанбул. За по малко от една година , за втори път чухме ужасната диагноза. Лекарите започнаха спешна имунотерапия на стойност 40 000 евро. След нея трябва да започнем всичко от начало - терапии, които да доведат до ремисия и втора трансплантация на стволови клетки . Невъзможно е да съберем сами такава сума за втори път, за толкова кратко време. Дори не знаем точната сума, само знаем, че е много. Имаме подадена оферта от 95 хиляди евро за самата трансплантация . Лечението преди нея още не е уточнено колко би струвало, защото всичко зависи от това колко курса имунотерапия и химиотерапия са необходими , за да се постигне ремисия. Обръщаме се към Вас с молба за съдействие – чрез отразяване на каузата в медиите, чрез включване във Вашите корпоративни инициативи или чрез директна подкрепа за лечението. Вярваме, че заедно можем да дадем на Вики шанс за живот и ново начало.



Дарения могат да се направят тук: https://pavelandreev.org/bg/campaign/pomogni-na-viki-v-bitkata-s-levkemiyata или по банковата сметка на Вики.

