Викове от болка и гърч: Ток удари дете край басейн в комплекс край Сливен

12-годишно момче е пострадало след удар от електрически ток в басейн на комплекс край сливенското село Мечкарево в неделя (17 август), за инцидента разказа пред БТА бабата на детето, Соня Янкова.

Всичко се е случило около 17:30–17:50 ч., докато детето е било край басейна. След като излязло от водата и седнало на ръба, то било ударено от електрически ток. Според свидетели, момчето извикало от болка, направило е гърч и известно време не можело да стъпи на краката си.

Бабата на момчето разказа, че е потърсила съдействие от персонала за връзка с екип на Спешна помощ, тъй като батерията на телефона ѝ била изтощена. По думите ѝ служителите първоначално отказали да ѝ помогнат.

На място пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Сливен, който транспортирал детето в Спешното отделение на областната болница „Д-р Иван Селимински“. Там му били направени кардиограма, кръвни изследвания и преглед от педиатър.

От Гражданска защита, която според Соня Янкова отказала да дойде, възложили на шофьора на линейката да съобщи на управителката на комплекса, че трябва да бъде спрян токът. Управителката обаче отказала, като посочила, че вечерта има резервации за ресторанта.

По случая е образувано досъдебно производство.

„Детето е добре, благодарим на Господ. Но днес това беше моят внук, утре може да е чуждо дете“, каза Соня Янкова.

