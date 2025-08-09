"Виковете "помощ" още кънтят в ушите ми": Млада жена спаси удавник на плажа в Созопол

Пиксабей

Днес сутринта едно смело момиче извади от морето бедстваща жена на централния плаж в Созопол. Това съобщи във Facebook групата "Созопол - град на спасението" очевидка.

"Още кънти в ушите ми - помощ, помощ… жената стои във водата до кръста, вълните я блъскат към скалите, а морето я тегли навътре, и не може да излезе, ноооо всичко завърши с щастлив край, благодарение на смелото момиче, което слезе по скалите с една малка дъска за плуване и рискува живота си, за да спаси друг живот", написа жената, станала свидетел на смелата постъпка на младото момиче, предаде Bulgaria ON AIR.

През последните дни морето е бурно на повечето плажове и взимаше жертви заради неразумното влизане на туристи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!