Виктор Димчев: Мижав протест, 200 човека минус организацията, журналистите и продавачите на знаменца

10.12.2025 / 21:10 4

Кадър Фб

Анализаторът Виктор Димчев твърди, че протетът е мижав.

Ето какво пише той:

Мижав протест (засега). Мултимедията цъка, джип Мерцедес в центъра на многобройното шествие раздава нещо, но и това не помага.

Дилърите на политика нещо се излагат, но още чакаме няколко полета с протестиращи от чужбина, за да направим бройката радикална.

Дотук сме около 200 човека, минус пищната организация, журналистите и продавачите на знаменца, чиито бизнес днес не върни.

Щото нема ора."

 

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Уйо (преди 8 минути)
Рейтинг: 51626 | Одобрение: 7351
Не знам колко мижав беше, но в центъра на Варна се беше събрал половината град. На целият площад (с Гизмето барабар) игла да пуснеш няма къде да падне и прииждаха още хора.
0
1
cron1 (преди 27 минути)
Рейтинг: 134976 | Одобрение: -18244
Мижав беше протеста на ДПС, боклук! Гняв
Марио Кроненберг
2
0
Off Road (преди 28 минути)
Рейтинг: 48904 | Одобрение: 11344
Брой си кинтите, пич. Докато Беевски още раздава.
2
1
kris (преди 58 минути)
Рейтинг: 544644 | Одобрение: 102214
Аналблизаторът се изходи на метеното.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

