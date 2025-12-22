Виктор Димчев: Ще станем свидетели на противоборство между Бойко Борисов, Пеевски и Радев

Кадър Фейсбук

През цялата 2026 г. ще има несигурност и нестабилност, свързана със смяната на валутата, с политическите ежби и непрекъснатите финансови проблеми за гражданите, за общините и министерствата. Очаква ни една година на безвремие, в която много пластове ще се разместят и няма да се чувстваме по-добре в края ѝ. Това каза политическият анализатор Виктор Димчев в предаването "Метроном“ на Радио Фокус.

България навлиза в поредната голяма криза, смята той.

"През половината време държавата ще живее без бюджет, което ще съсипе всички български общини. В София и големите градове това не се усеща толкова много, но в общините липсата на бюджет буквално руши основите на местните икономики, тъй като това пречи да се извършват не само оперативни плащания към различни контрагенти, но и на самите общини да функционират правилно, тъй като те са най-големият работодател. Самата държава ще спре постепенно да функционира, защото тя не може постоянно да се гъне без пари, без бюджети и с непрекъснато намаляване на онова, което е предвидимо, за сметка на онова, което е напълно неясно“, заяви Димчев.

Това е пряк резултат от безхаберието на политиците, забравили какви са задачите им, подчерта той.

Голямата нестабилност ще бъде използвана на фона на задаващите се през ноември президентски избори, за да бъдат оформени новите лагери на противовесните сили в българския парламент и извън него.

"Възможно е от този миш-маш, в който се превърна българската политика, да се родят нови чудовища, които да застанат в публичното пространство, да участват в парламента и да вземат важни решения“, смята политическият анализатор.

Вече наблюдаваме формирането на нови политически формации. Едното ядро е на пропрезидентските партии.

"Те вече са толкова много, че ще е цяло чудо, ако не доминират в най-скоро време българското политическо пространство по този път към авторитаризъм, към който умело ни тикат умели външнополитически фактори“, предупреди Виктор Димчев.

Според него ще станем свидетели на противоборство между Бойко Борисов, Делян Пеевски и Румен Радев.

"Те ще се опитат да заместят съществуващия противовес, който все по-неумело се изгражда от политици като тези от ПП-ДБ, които само за последните няколко седмици излъгаха обществото поне по няколко теми. Само две от тези фигури ще останат да управляват. Най-силният вероятно ще бъде изхвърлен. И може би тук е хитростта на Борисов, че той се опитва да вкара насила президента Радев в този триумвират, за да може той да бъде изхвърлен“, обясни политическият анализатор.

Той очаква, че през следващите две години България да функционира без редовно правителство. "Това означава, че още две години тя ще бъде клатена от политици в тази или онази посока. Това не може да е добре, това не може да е позитивно. Мисля, че ще трябва да изчакаме местните избори и чак тогава ще можем да имаме някаква форма на стабилно управление“, прогнозира Виктор Димчев.

Протестната вълна обаче няма да продължи да набира сила, смята той. "И тази вълна не беше особено силна, затова беше превърната в едно цветно събитие, което привлече млади хора с хубава музика и качествени тонколони на площада“, коментира гостът.

