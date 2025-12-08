Виктор Димитров е шампион в турнира "България Млад Олимпиец" до 19 години

Виктор Димитров е шампион на Национален турнир "България Млад Олимпиец" Северна България до 19 години. Бронзови медали за Белослава Балканска и Анна Гудеманова при девойките.

На 6 и 7 декември в град Полски Тръмбеш се проведе националният турнир „Млад Олимпиец“ до 19 години, в който клубът се представи успешно. Участие взеха общо 15 състезатели – 8 момчета и 8 момичета.

Към финалите продължават - Кирил Спиридонов, който загуби от Виктор Димитров на четвъртфинал и се класира на 5 място. 6 място за Димитър Йовев и 10 място за Константин Телешпан. Мирослав Шмидт вече е предварително класиран по ранглиста и ще участва директно във финалния етап.На една победа от класиране останаха Траян Георгиев и Йоан-Давид Олива.

В първите 16 СКТМ”Комфорт” класира 8 състезатели. Тома Николаев и Ивайло Йорданов бяха близо до класиране, но срещнаха по пътя своите съотборници и не успяха да стигнат до четвъртфиналите.

Очаквано най-опитните състезателки Белослава Балканска, Анна Гудеманова и Аня Симонян, които се присъединиха към Полина Енчева, която е класирана по ранглиста. Така и четирите състезателки ще представят клуба във финалите в гр. Пловдив (18-21 декември) .

Симона Михайлова не успя да вземе участие по медицински причини, Микаела Димитрова, Елена Телешпан, Самара Чуктай и Каролина Иванова показаха добра игра, макар да не достигнаха първите 10, но още се включат в квалификациите.

Микаела и Елена ще участват в предстоящите финали до 13 години следващата седмица в гр. Полски Тръмбеш.

От клуба изказват благодарности към домакините за отличната организация и условия за провеждане на състезанието.

