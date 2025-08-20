Виктор Митев стана татко за втори път

Снимка Фейсбук

Бившият футболист на Спартак и настоящ на Фратрия - Виктор Митев, стана баща за втори път. Неговата половинка Мартина роди дъщеря, която щастливите родители кръстиха Анджела.

Таткото и майката имат и син Габриел, който е на 6 години.

На седмото небе от щастие е също и тъстът на Митев - Георги Иванов-Геша, след като стана дядо за втори път.

"Петел" честити на Виктор и Мартина, и им пожелава Анджела да расте бодра и усмихната, и да има безоблачно детство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!