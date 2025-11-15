Виктор Митев вкара гол директно от корнер при успех на Фратрия

Снимка Фейсбук

Голов рецитал на стадион "Спартак" във Варна

Фратрия азгроми Беласица с 5:0 в среща от 16-ия кръг на Втора лига и се завърна към победите, след като допусна загуба от лидера Дунав преди пет дни. Валентин Йосков откри резултата в 14-ата минута, а другите четири попадения паднаха през второто полувреме.

Влезлият от резервната скамейка на почивката Мирослав Маринов се разписа два пъти (53', 70'), а Александър Цветков (79') и Виктор Митев (82') добавиха по един гол за изразителния успех. Последният дойде директно от корнер, след като Митев добре завъртя топката от флагчето на ъгловия удар.

"Братлетата" остават втори в класирането със своите 34 точки, докато "комитите" прекъснаха серията си от две поредни победи и все още се намират в опасната зона, заемайки 15-ата позиция, пише Sportal.bg.

