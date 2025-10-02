Виктор Николаев: Честит първи сняг! Вадете пуловерите

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Честит първи сняг! Кадри от Алеко показват пресен сняг, коментира водещият на сутрешния брок на Нова тв Виктор Николаев.

В 6 часа тази сутрин на Черни връх вали обилен сняг при температури минус 5 градуса, коментира синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова.

Няма да е малка снежната покривка, която ще натрупа и както предупредиха планинарите, ще има сериозни проблеми в планините, коментира тя.

В София също ще видим сняг още тази нощ и утре, тъй като сняг ще се примесва с дъжд и ще преминава в сняг. За снежна покривка по пътната настилка още не може да се говори, тъй като все още е много попла земната повърхност, уточни Кирилова.

В ниското на Петрохан е доста студено, а по-нагоре по прохода има и снеговалеж, макар и не особено интензивен, коментира репортер.

Специалистите препоръчват на шофьорите да карат внимателно, съобразявайки се със съответните метеорологични условия и да внимават.

През следващите два дни се очакват обилни валежи, като най-много ще има в централната част на страната. Не случайно е обявен оранжев код. Днес се очакват количества д о около 50 л/ кв. м, но валежите ще продължат и след това, коментира Кирилова.

Във високите части на планините се очаква снеговалеж, затова и през следващите дни преминаването през планинските проходи ще е много затруднено. Има вероятност и от преливане на реки, тъй като се очакват повишение на речните нива, коментира тя.

Обявен е жълт код не само заради интензивните валежи, но и заради силния вятър в източните райони. Поривите на вятъра ще е над 20 м/сек, обясни тя.

Още утре следобед се очаква постепенно спиране на валежите в Югозападна България, а най-късно ще спрат валежите в източните райони - в събота.

Утре в София максималната температура ще около 4 градуса, така че нека да си извадим зимните дрехи. Утре в цялата страна температурите ще са драстично по-ниски, зимни, обобщи тя.

Добрата новина обаче е, че щом този кратък интензивен период премине, температурите почват да се качват, като за октомври максималните се очаква да достигат до 25 дори до 30 градуса.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!