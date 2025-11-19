Виктор Николаев: Как този кьоркютук пиян шофьор е карал камион

Редактор: Недко Петров

Случаите с пияни шофьори, които карат коли във Варна и региона, вбесиха Викстор Николаев. Млад водач на 32 години бе задържан след 100 км гонка с полицията край града, след като вдигна 200 км/ч с колата си. Дрегерът е отчеле 2.39 промила алкохол в кръвта.

По бул. „Света Елена“ в морската столица пък шофьор бе спипан да управлява товарен камион с 4.85 промила.

По този повод Николаев изригна с хаплив коментар.

Надграждате във Варна с камиончета, освен че 200 км се вдига. Направи ми впечатлени, че имаме кадри от полицейски автомобили, което винаги питаме при някаква ситуация, където настъпи скандал, и имаме дума срещу дума, избухна емблематичният водещ.

Виждаме, че могат и да работят тези камери в определени ситуации и да се види запис, в случая от полицейското преследване. Как изобщо е карал камион с толкова огромно количество в кръвта и кьоркютук пиян, учуди се в „Здравей, България“ Николаев.

