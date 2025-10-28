Виктор Николаев: Много се краде!

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Краде се много, не само от държавния бюджет. Краде се и в буквалния смисъл от всякакви магазини.

Това коментира водещият на сутрешния блок на Нова тв Виктор Николаев при представянето на статистиката за кражбите в страната за тази година.

Има магазини, в които ръстът на кражбите за първото полугодие на тази година е 100% - спортните магазини, както и 60% от строителните, посочи водещата Мирослава Иванова.

От спортните магазини се крадат най-вече по-ефектни и скъпи нови колекции, които стават популярни сред хората. Дори има поръчки да се краде конкретно цялата колекция, коментира Галин Попов, изп. дир. на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки.

След това има вторичен пазар за всички тези стоки. Никой не краде просто да се изхранва, а защото има добре организирана верига за препродажба. Мебелните магазини също са потърпевши. Разбира се, никой не изнася дивани и гардероби, но се крадат скъпи стоки за бита - скопи чаши, свещи, сервизи, прибори за хранене, спално бельо, разказа Попов.

Ръстът при непълнолетните и малолетните крадци е много голям. Нормативната уредбба не е пипана от 15 години. Тя предвижда, ако кражбата е на стойност до дсве минимални заплати, глобата е до 300 лева. Но преди 15 години заплатата беше 250 лева. Друго наказание няма. Това важи за възрастните, а за децата няма наказания и затова стават все повече, коментира той.

Загубите за магазините са доста големи. Инвестира се в техника и в различни алармени системи и жива охрана, а това повишава цената на стоките, защото в крайна сметка някой трябва да плати за всичко това, коменитра Попов.

За тези кражби си има цели организирани престъпни групи, има профили в социалните мрежи, които са създадени специално за да продават крадените стоки, коментира той.

