Виктор Николаев: На изродите и садистите мястото им не е сред нас – мисля го и го казвам!

Преди месец в столичния квартал Люлин двама млади мъже, единият от които едва на 16 години, ритаха и скачаха върху главата безмилостно други двама мъже. Собственичката на магазина, пред който се е случило нападението, разказа, че тази агресия не е била предизвикана от нищо, просто нападателите били пияни и споделили, че „тази вечер им се бие някого“. Брутална агресия.

Вече месец измина от жестокото нападение, но мъжът, върху чиято глава двамата буквално са скачали, още се бори за живота си. Нито може да се движи, нито да говори, нито да диша самостоятелно. Лекарите поддържат живота му, а близките му се опасяват, че днес съдът ще пусне непълнолетния нападател от ареста докато тече разследването.

Двамата мъже бяха задържани и срещу тях са повдигнати обвинения за нанасяне на средни телесни повреди. Единият от битите вече е у дома, но другият все още е в болница Пирогов, където лекарите се борят за живота му.

Разбрахме, че нападателят на Добри иска отмяна на мярката „задържане под стража“ поради медицински причини. Иска да попитам какви са тези медицински причини, предвид че брат ми още се бори за живота си. Брат ми няма как да е със средна телесна повреда. Той получи тежка черепно-мозъчна травма, разказа пред Нова тв сестрата на жертвата Луиза Илиева.

Състоянието на брат ми все още е тежко. Идва от време на време в съзнание, но не напълно. Това, че нападателят е непълнолетен, оправдава го ли го напълно?, коментира тя.

Брат ми не се е влошил впоследствие. Той беше приет в кома с тежка черепно-мозъчна травма, така че не мога да си обясня защо обвинението е за средна телесна повреда. Добри е изпаднал в безсъзнание по време на побоя, но нападателят е продължил буквално да скача върху главата му, т.е. той още тогава е получил тежките травми, разказа Луиза.

Доста е цинично да искаш да излезеш от ареста, въпреки че това е право на всеки задържан и на всеки адвокат да настоява за това, при положение, че жертвата ти бере душа и месец след нападението ти не може да диша самостоятелно. След като на 16 години си пребил двама души, само защото ти се бие някого. Така са казали нападателите, коментира от студиото водещата на сутрешното предаване Мирослава Иванова.

На изродите и на садистите мястото им не е сред нас. Мисля го и го казвам. Струва ми се, че това да си непълнолетен не може винаги да е някаква екстра пред скоба за това да ти се размине. Това е още по-тежко обстоятелство, защото пред теб е времето, в което ще станеш още по-безмилостен престъпник. Дано да е строг и безмилостен съда по този казус, коментира на свой ред водещият Виктор Николаев.

