Виктор Николаев: Не знам как се кара кола настрани

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Мъж твърди, че е бил „отстрелян“ от тол камера съвсем несправедливо заради шофиране в аварийната лента. Човекът обаче обяснява, че е карал в аварийната лента, тъй като се е наложило да я ползва след като двигателя му спрял внезапно. Така че той е отбил и спрял в аварийното платно, за да не пречи на движението и да не предизвика инцидент. След като успял в крайна сметка да запали колата, той решил да потегли и за да набере скорост, предвид че кола настрани не може да се движи, а това се случва в посока напред, има някакви метри, които той трябва да измине в аварийната лента, за да набере скорост и да се включи в движението.

Издаден ми е акт въз основа на това, че съм бил карал в аварийната лента на 22-и километър при Стара Загора в посока София, обясни потърпевшият Людмил Иванов пред Нова тв.

Това, което се случи, е, че се движих в изпреварващата лента, тъй като изпреварвах един камион. Изведнъж обаче светна цялото табло на колата и двигателя угасна. В този момент бях със скорост около 120 – 130 км/ч. С големи усилия се мушнах в аварийната лента, включих аварийния мигач, изключих колата, отворих капака, изключих клемата на акумулатора. Поседях така около 5 минути и колата успя да запали и потеглих. За да мога да се включа в движението, ползвах аварийната лента, използвах я като лента за ускорение. Трафикът беше натоварен и за да не предизвикам някаква катастрофа, трябваше да ускоря поне до към 80 км/ч, за да мога да се включа безопасно в движението, разказва човекът.

На мен всичко ми звучи правдоподобно, но знаем, че колата няма как настрани да я караш, за да влезеш в следващата лента без да вървим напред. Не знам как се прави това, независимо, че карам от години, коментира водещият на сутрешния блок на Нова тв Виктор Николаев.

Съобщиха ми, че съм сниман от тол камерите и че ще имам акт за каране в аварийната лента. Казаха ми да опиша какво е станало и получих акт, а сега предстои наказателно постановление да излезе, разказва мъжът.

От тол системата обаче твърдят, че човекът твърде дълго бил карал в аварийната лента и затова той ще бъде санкциониран, но Иванов не е съгласен и ще обжалва.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!