Виктор Николаев: Пещерата на Али Баба близо ли е?

Кадър Нова тв

В дома на мъж бяха открити огромен брой исторически монети. Виктор Николаев, водещ на сутрешния блок на Нова тв - "Здравей, България" реши да се пошегува с кореспондентката в Бургас Цеца Алексова по темата, пише Блиц.

"Пещерата на Али Баба близо ли е?", запита я той.

"Не мога да кажа дали пещерата на Али баба е близо и как човекът се е снабдил с тези монети. Акцията е от 11 ноември", прихна Алексова.

От "Криминална полиция" отгласиха следното:

"В дома на мъж на 77 години колегите откриват голямо количество артефакти - над 700 монети от различни епохи. Назначена е комплексна експертиза - културна, археологическа и нумизматична, която ще оцени монетите - от кои епохи са и с какво качество.

Лицето проявява интерес към история и археология от преди повече от 50 години и систематично е търсил и закупувал такива монети. Те са плод на едно систематично събиране. Лица със специални знания ще определят стойността им. Пазарната стойност е напълно различна от историческата."

