Виктор Николаев: Скобаджиите не ги посрещат с любовна лирика, а със съобщения и нещо твърдо

Пребиха служител на "Градска мобилност" в Монтана заради скоба, поставена на неправилно паркирана кола.

Инцидентът е станал на много оживен булевард в града. Предишния ден контрольорите поставят скоби на два автомобила. Единият собственик на колата си плаща глобата, а другият нарекъл служителя "гладска мутра" и почнал да го бие. На място пристига полиция и линейка. Побойникът е задържан.

Служителите се оплакаха, че лошото отношение към тях, обидите и заплахите са буквално ежедневие.

Рисковете на тази професия е, че скобаджийте не ги посрещат с любовна лирика, а винаги със съобщения за майка, съпруга и други в тази посока, коментира водещият на Нова тв Виктор Николаев. И припомни друг случай, в който служител е бил "посрещнат" с мобилен терминал в главата.

