Виктор Николаев: Скобаджиите не ги посрещат с любовна лирика, а със съобщения и нещо твърдо

17.11.2025 / 07:50 0

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Пребиха служител на "Градска мобилност" в Монтана заради скоба, поставена на неправилно паркирана кола. 

Инцидентът е станал на много оживен булевард в града. Предишния ден контрольорите поставят скоби на два автомобила. Единият собственик на колата си плаща глобата, а другият нарекъл служителя "гладска мутра" и почнал да го бие. На място пристига полиция и линейка. Побойникът е задържан. 

Служителите се оплакаха, че лошото отношение към тях, обидите и заплахите са буквално ежедневие. 

Рисковете на тази професия е, че скобаджийте не ги посрещат с любовна лирика, а винаги със съобщения за майка, съпруга и други в тази посока, коментира водещият на Нова тв Виктор Николаев. И припомни друг случай, в който служител е бил "посрещнат" с мобилен терминал в главата.

 

 

 

kris (преди 34 секунди)
Рейтинг: 533180 | Одобрение: 99470
В САЩ ги няма тези глупости, както и в Европа, доколкото чувам....В Гърция миналата седмица въведаха скобите, но гърчулята си ги знаем....Въпросът който се повдига е - законно ли е заскобването ??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

