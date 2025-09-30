Виктор Николаев: Трябваше ли Роби Уилямс да дойде, за да се случи нещо

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Трябваше ли Роби Уилямс да дойде в България, британското посолство да разбере и да бъде замесено в тази история с поискания рушвет на пътя, която през гугъл транслейт я прави още по-мизерна и отвратителна, но показва усърдието на корумпирания да си иска това, което смята, че му дължат някакви хора. Сигурно такива мисли се въртят в главите на такива хора, които в четвъртък вечерта са решили, че на тоя Роби Уилямс ще му вземат парите. Те тези хора сигурно и не знаят кой е, не го слушат, само смятат, че някой нещо им дължи.

С тези думи изрази дълбокото си възмущение и погнуса водещият на сутрешния блок на Нова тв Виктор Николаев.

Случаят е от 19,30 часа в четвъртък на входа на София. Ние в администрацията бяхме уведомени в петък от полицията, които поискаха съдействие и информация за провеждането на акция. Извършителите бяха задържани в събота, коментира пред Нова тв Слав Монов, директор на ИА Автомобилна администрация.

Нашето ръководство в момента се бори с тези наследени стари корупционни практики и вече има резултат, както виждате. Всеки, който е уличен, веднага ще бъдат уведомени органите, коментира той.

Ако британското посолство не се беше намесило и оказало натиск, ако това не бяха камионите на Роби Уилямс, ние в момента нямаше да говорим за корупция. Не само се дават пари по пътищата, а това си е от години, а ние се опитваме да водим диалог, коментира Йоана Лалова от Европейски транспортен клъстер.

Междувременно обаче от синдиката към ИА Автомобилна администрация стягат протест.

Тези пари, които са намерени – 43 000 евро, не знаем какви са, може да са семейни пари, може всичко да е режисирано, коментира Александър Иванов, председател на синдикалната организация към ИА Автомобилна администрация.

Той изрази обаче съмнение, че за да се държат толкова самоуверено служителите, разчитат на гръб. И допълни, че в колите има видеонаблюдение, но котрол няма.

