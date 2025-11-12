Виктор Николаев избухна: Има ли правила на пътя, които казват едните мрат, другите не

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Клипът с опасно разминаване с кортеж на НСО, която е охранявала президента на Ливан, възмути Виктор Николаев. Случката е пътя Пловдив – Карлово, и според журналиста височайшия гост в колата едва ли се е чувствал по-сигурен в България, отколкото в Ливан в тази ситуация.

Николаев не спести това, което мисли за рисковото движение на автомобила със специален режим, с хаплив коментар.

Да се движи колата на НСО по този начин срещу водачи, рискувайки техния живот, гражданите с малко „г“ явно не са важни. В случая трябва да се спасяват, да отбиват някъде, ама то няма и накъде. Всъщност е добре, че няма мантинела или дърво, и всеки си представя освен себе си, сигурно своя син, своята дъщеря, ако скоро е взела книжка, дали ще успее да се спаси, изригна водещият на „Здравей, България“.

Има ли правила и привилегии, които казват едните мрат, другите не. Всъщност има ли полза за охраняваното лице, било то президент на Ливан, Афганистан, Марс и така нататък. То не е ли също застрашено - челен удар на един участък с идеална видимост. Защо изобщо се тръгва да се изпреварва, а като се изпреварва, защо се изпреварва, добави по Нова Тв Виктор Николаев.

