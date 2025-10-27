Виктор Николаев избухна: Те ще взимат по 24 000 лв. заплата от нашите пари, за да ни докарват до тотално отчаяние

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Седем години семейството на Божидара, която загина в катастрофа, чакат справедливост за детето си, но така и не я получават. Присъда няма.

Едното ми дете лежи в гроба, другото като видя, че няма справедливост, напусна България, а трутото сам ще го изпратя в чужбина, защото България не ни е майка, а мащеха, проплака таткото на Божидара пред Нова тв.

Аз не разбирам хората, съдиите, от които зависи да дадат присъда за смъртта на момичето, как заспиват, с каква съвест. Сладки ли са им сънищата, сладка ли им е вечерята?, коментира водещата Мирослава Иванова.

Ще продължаваме да повтаряме като граждани и като журналисти, че българската правосъдна система е най-неефективната в ЕС, но и най-скъпа на глава от населението. Висшия съдебен съвет, съдебните кадровици гласуваха да увеличат заплатите си от 20 000 лева на 24 000 лева, което е 18% повишение. Техните заплати ще представляват поп този начин 115 средни работни заплати за страната. 115 средни! От кого зависи това - от Борисов ли, от Пеевски ли, от Атанас Зафиров ли, от Слави Трифонов ли? Този бюджет, който е даден на съдебната система да си го разпределя сама, води до такива изкривявания, до липса на справедливост, до укриване на престъпления и престъпни групи и до тотално отчаяние, коментира водещият Виктор Николаев.

За доверие тук не говорим, обобщи той.

Фактите - от 2022 година до сега бюджета на съдебната система е нарастнал два пъти, за да получаваме това ли? Наистина ли?, посочи Иванова.

Помислете дали тези хора заслужават да си вдигнат заплатите от 20 на 24 хиляди от нашите пари, от нашите данъци. Ние ходим на робота, а парите се изсипват в джобовете на тези, които управляват по този начин правосъдието ни, коментира още Николаев.

