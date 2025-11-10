Виктор Николаев към Каримански: Защо ми бъркат в джоба, защото ще получим по-ниски заплати през януари?

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

От началото на следващата година работещите българи в частния сектор ще са с по-малки заплати заради предложенията в бюджета за вдигане на осигурителната тежест. В същия момент отвратително впечатление правят някои заплати в държавния сектор с планирани огромни увеличения почти двойно.

Човек се пита в тази ситуация защо се прави това и имаме ли вече две Българии - на хранещите се и на хранещите ги, коментира водещият на сутрешния блок на Нова тв Виктор Николаев.

Дългът, който имаме и който е вече над 10 млрд .евро, имаме и държавно гарантиран дълг от 4,6 млрд. евро. Критиката ми през последните няколко години е, че държавата взима 100% от дивидента на дружествата и те са принудени да теглят кредити за проучвания и инвестиции.

Това коментира пред Нова тв Любомир Каримански, един от критиците на бюджета и на дълговете.

Въпреки еврозоната и шенген нашите дългосрочни ценни книжа, т.е. книжата по дълга на България, не успяха да бъдат на цена по-ниска от френските, което означава, че плащаме по-големи лихви. Лихвите ще надскочат 1 млрд. през идната година, което е много. Ние очаквахме, че като ни вдигнат кредитния рейтинг, лихвите ще са по-евтини, коментира той.

Но това не е свързано само с критериите, а и с доверието в правосъдието, рискове, геополитическа заплаха, икономически рискове - всичко това влие. Ние сме страна на Балканите. Трябва да разберем, че доверието на пазарите към нас няма да се повиши, ако продължава да нараства темпа на увеличаване на дълга, обясни той.

Притеснението е за какво се използва този нов дълг. Той не се използва за инвестиции или за изграждане на среда за инвестиции, за да могат да дойдат чужди бизнеси у нас, а той просто ес използва за всички онези издръжки, които се раздават, коментира Каримански.

Защо ми бъркат в джоба? Защо от 1 януари по картите на всички българи в частния сектор ще има по-малка заплата?, попита Николаев.

Сега бъркат в джоба на българите, за да намерят пари, които покриват всички вдигнати заплати, които не са изкарани, посочи той.

