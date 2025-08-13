Виктор Николаев не се сдържа и награби властта

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Виктор Николаев избухна заради липсата на техника, която да помага на спасителните екипи пра гасене на многобройните пожари у нас. Емблематичният водещ обвини за това политиците.

С тупалка, мотики, на ръка, безценна е помоща на хеликоптера за гасене, само че в Гърция имат 90 такива. Анализите от предната година показват, че сме много зле. Миналата година бяхме първи в ЕС по щети, като се сравни изгорялотго с площта на нашата страна. До края на юли тази година Министерството на околната среда и водите излезе със същата, за съжаление не в наша полза класация, че България е най-пострадалата за последните две години страна в Европейския съюз от пожари. Ще видим къде се озоваваме в тази класация, заяви Виктор.

Като добавим и всички щети и проблеми през месец август, и в Европа на други места имаше проблеми през август месец, но въпросът е, че тези хора, които виждате на терен, вчера имаше и такива, които разказаха как час и половина се ходи пеша, за да се стигне с 15-литрова пръскачка. В общи линии имаш сили само веднъж да стигнеш дотам. Как тези хора са оставени наистина по бели гащи срещу стихията без нужната техника и оборудване, с една политическа безоговорност, която се е разпростирала години назад, продължи журналистът.

Видяхме вчера, че се правят опити да се прехвърля отговорност между основните конкуренти на политическия терен но, на другия, на реалния терен гори. А можеше да гори по-малко, ако имахме наистина повече техника и по някакъв достоен начин тя да съпътства опита на хората на ръка да гасят, добави в „Здравей, България“ Виктор Николаев.

