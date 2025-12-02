Виктор Николаев обобщи: Хората не искат розова свиня и тиква да ги управляват

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

"Когато па, когато па, когато падне Пеевски" се превръща в нещо като неофициален химн на протестите. От протест срещу бюджета стана ясно, че това е протест срещу Пеевски и срещу Борисов. Единият е изобразяван масово в страната като розова свиня, а другият като тиква. Карикатурите са много обидни и с много ясно подчертаване на протестите, че хората не желаят да бъдат управлявани от тях. Това обобщение направи след снощните многохилядни протести водещият на сутрешния блок на Нова тв Виктор Николаев.

Това начало ли е на вълна, възможно ли е още по-голямо струпване на хора и този грандиозен протест да стане с библейски мащаби и да залее цялата страната? Това са въпроси, на които трябва да намерим отговори.

Възможно ли е с протестите да се стигне до оставка на правителството? Помня, че преди време Бойко Борисов бе казал, че ще стиска зъби до еврозоната и след това ще прецени какво да прави. Дойде ли това време за преценка?, пита се Мирослава Иванова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!