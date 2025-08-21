Виктор Николаев остана изумен: Как може да не знаят?

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

След инцидента с 16-годишен младеж, който си ударил главата при ползване на водна атракция в Слънчев бряг в сутрешния блок на Нова телевизия говори шефа на атракциите в курорта. Той заяви, че не знае как е станал удара, но уточни, че когато има непълнолетен, на съоръжението, което е теглено от лодка, винаги на него се качва и служител. Този път обаче това не станало, защото всички на въпросния „банан” заявили, че са пълнолетни.

„На Слънчев бряг всички тийнейджъри са пълнолетни, като ги питаш”, допълни шефът на атракциите. Той допълни, че докато са със спасителни жилетки и на територията на обекта, отговорността за клиентите се носи от служителите.

Водещият Виктор Николаев заяви, че е изумен от това, че ден след инцидента, който за щастие не е трагичен, като с падналото дете в Несебър, отговорните служители не са напълно наясно, какво точно се е случило.

„Глупаво ли е да попитам дали хората получават застраховка с билета, както в автобус?”, добави Николаев.

Оказа се, че при атракциите действа същия принцип, така че младежът, който е пострадал, е бил застрахован.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!