Виктор Николаев отряза Мира Иванова: Не ми се говори, пускаме реклами

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

В началото на учебната година състоянието на образованието е тема за всички медии. В сутрешния блок на Нова телевизия бяха подготвили специален сегмент, посветен на положителните тенденции в него. От представената статистика стана ясно, че повишените заплати карат много млади хора да търсят работа като учители. В репортаж пък беше показано, че това радва малките ученици.

„Това се отнася за началното образование, в гимназиите е по-различно”, тази уговорка направи водещата Мира Иванова. Тя обясни, че в средното образование се явяват по 30 кандидати за място за учител по физическо, а по физика - нула. Това явно върна колегата ѝ Виктор Николаев в неговите ученически спомени.

„Не ми се говори за физика, ще пуснем реклами”, прекъсна я набързо той, като и двамата се разсмяха от реакцията му.

