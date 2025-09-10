Виктор Николаев постави на място шеф на МВР

Редактор: Недко Петров

Заместник-вътрешен министър е категоричен, че младежите са шофирали опасно с колата си преди инцидента със старши комисар Николай Кожухаров в Русе. Филип Попов не прие казаното от момчетата, че са карали с 40 км в часа, колкото е разрешената скорост в градски условия. На няколко пъти обаче в студиото обаче прехвърчаха искри, след като Виктор Николаев и Мирослава Иванова се изнервиха, че не получават ясни отговори от Попов. Иванова дори отбеляза, че МВР-шефът приема техните въпроси като атака, но уточни, че ги задават, за да разберат истината.

Не мога да кажа точно каква е била скоростта, но на записа с просто око се вижда, че колата профучава край полицейския шеф. Ако не беше така, жената на Кожухаров нямаше да дръпне настрани детето си, а приятелят на полицая Георги Димитров нямашже да направи забележка на младежите. Очевидно е, че те се карали с висока скорост, заяви Филип Попов.

Кожухаров първо е прегледан в полунощ, когато става инцидента и е пребит, след като е извършил служебните задължения, за да да прекрати това противообществено деяние. По време на първия преглед колегата не се е чувствал толкова зле, може би и заради адреналина от случилото се. Часове по-късно състоянието му се влошава. Той отива в болницата и му е извършена животоспасяваща операция, допълни Попов.

Последният очевидно се ядоса на въпросите на водещите на "Здравей, България" колко пъти Кожухаров е ходил до болницата и защо линейката, която е дошла на мястото на инцидента, си е тръгнала веднага.

Един български полицай е пребит като куче, а вие ме питате кога си е заминала линейката. Това е посегателство над държавността. Факт е, че младежите нямат никакви наранявания. Факт е обаче, че старши комисар Кожухаров е в тежко състояние, а приятелят му Георги Димитров е със сцепена устна и е шит. Ако не беше пребит полицай, а гражданин, щяха да кажат, че гражданина е пребит от тези, които олицетворяват Локалите, отсече по Нова Тв Филип Попов.

В един момент обаче Виктор Николаев не издържа на тези обяснение и изригна: Г-н Попов вие си говорите сам и не чувате въпросите ми. Искате ли да си говорите сам.

Малко след това пък Николаев попита госта си какво мисли за разпиляните домати зад колата на младежите, които са били на Николай Кожухаров.

Това е извратено, лаконичен бе Попов и разговорът продължи на висок тон, като двете страни често се прекъсваха.

