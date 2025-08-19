Виктор Николаев с тежка критика към МВР заради Виктор Илиев

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Водещият на сутрешния блок на Нова телевизия Виктор Илиев не скри недоволството си от това, че МВР не дава достатъчно ясна информация за нарушенията на 21-годишния Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус в столицата. Той цитира съобщение от пресцентъра на министерството, от което става ясно, че преди да вземе книжка, Илиев има 4 глоби и фиш за превишена скорост.

Николаев заяви, че или той нещо не разбира, или трябва да бъде обяснено, какво точно се случва, когато те спрат да караш без книжка с висока скорост.

Случаят в студиото на Нова тв коментира и журналистът Слави Ангелов. Той заяви, че държавата просто не работи и направи мрачната прогноза, че нещата ще стават по-зле. „В тези коли сядат наследниците на няколко чалгизирани поколения, които мечтаят да карат с 200, да броят едни пачки и да возят от онези неразличими жени с по една педя мигли”, коментира той.

Ангелов напомни също, че преди три месеца премиерът Росен Желязков поиска министерствата да вземат мерки за видима промяна по отношение пътната безопасност. „Промяна има и тя е за по-лошо”, подчерта той.

