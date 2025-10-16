Виктор Николаев се възмути от депутатите: Станахме като в Северна Корея

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

На фона на очакването парламентът за пореден ден да не работи, водещият на сутрешния блок на Нова телевизия Виктор Николаев припомни, че депутатите получават заплата дори и да не се регистрират. Същото потвърди и парламентарният репортер на телевизията, който се включи от празното фоайе на Народното събрание.

Николаев обаче обърна внимание и на друг елемент от работата на народните представители - контактът с медиите. „Като бях парламентарен репортер имахме достъп до залата, както и до кабинетите на депутатите. Казваха, че това е прекалено, че никъде го няма това по света. Сега минахме в другата крайност, някакъв севернокорейски вариант”, коментира водещият.

„В момента депутатът може да бъде питан само по негово желание”, допълни колежката му Мира Иванова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!