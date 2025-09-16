Виктор Николаев срина властта със земята

Редактор: Недко Петров

Емблематичен журналист постави за пореден път на място властимащите. Повод Виктор Николаев да го направи бе решението на премиера за безводието. Росен Желязков свиква новия Национален борд по водите около обяд, за да набележат най-спешните мерки и те бързо да бъдат въведени, за да се помогне на хората в засегнатите раойни.

Мечтая си това да се случва преди да спре водата някъде, а не като спре, тогава да почва борда, защото едва ли ще потече веднага, изригна Николаев по адрес на тези, които не могат да спрат страданията на хора от Плевен, Ловеч и други райони.

Секунди по-късно екранната партньорка на Виктор разкри нещо обезпокоително.

В село около Елена има вода два пъти седмично за по един час. Част от тях са много близо до язовир Йовковци, но какво от това. Два пъти седмично по един час, няма как да има живот при такива условия, заяви по Нова Тв Мирослава Иванова.

