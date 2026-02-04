Виктор Николаев за високите сметки за ток: Да не би единиците да са умножавани по две, щом изкарват хора на протест

Редактор: Недко Петров

Хиляди българи се оплакаха от увеличени сметки за ток за декември и януари.

Те твърдят, че са ползвали същото потребление и за тези два месеца през 2024 и 2025 година, но сега сметките са им скочили двойно.

Някои от недоволните заявиха, че по Коледните и новогодишните си празници не са си били у дома, но въпреки това са принудени да плащат по-скъп ток.

Хората са подали жалби, а днес излизат на протест пред сградата на EVN.

Трябва да продължим темата и утре, и да сравним действително двете сметки. Как изглеждат и като единична цена на електроенергията, и като единици. Възможно ли е, както пишат колеги от Пловдив, единиците да са много повече, включително за необитавано от една от четири седмици жилище, изригна Виктор Николаев след репортажа от Пловдив.

И пак примера с такситата, които при превалутирането имаха гаф, и то много голям, в София, засягащ много автомобили. 1 км го брояха за два, и бяха объркали кое да превалутират. Да не би при тока единиците да са умножавани по две в тези случаи, щом изкарват хора на улицата на протест, продължи той.

Явно проблем има, въпросът е да установим къде е той. Явно не е субективно усещане. Единицата струва 24 стотинки или 12 цента, и понеже е измервателен уред, добре е да видим какво е измерил, какво количество и на каква цена, каза още по Нова Тв водещият.

