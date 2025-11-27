Виктор Николев: Градусът на напрежение е висок, но дали ще се спихне?

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Високо е напрежението на протеста. Начало ли е това на протест, който ще свали правителството или градусът на напрежението ще спихне с течение на времето, след като управляващите наложат този бюджет, който се оказа най-скандален и оспорван изобщо от приемане на държавен бюджет в новата ни история, поне доколкото аз помня.

Това коментира водещият на сутрешния блок по Нова тв Виктор Николаев.

Подцениха ли управляващите недоволството, което тлее, подцениха ли заряда и какви се очаква да са следващите им ходове, коментира Мирослава Иванова.

Водещите обобщиха, че по-късно снощи е имало употребла на лютив спрей срещу протестиращите, когато те са започнали да използват всякакви твърди предмети срещу депутати, включително кофи за боклук и стол с цел да препречат автомобилите им на излизане от триъгълника на властта.

Какво ли не летеше, даже един стол полетя към един от депутатските автомобили, разказа Иванова.

Водещите обобщиха, че градусът на напрежението е толкова висок, ескалацията е толкова голяма, че за хората няма никакво значение кой седи в депутатската кола.

Наистина няма значение за хората кой кой е, достатъчно е да е народен представител, за да предизвика гняв, коментира Иванова.

