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Бившият унгарски министър-председател Виктор Орбан се върна в Брюксел в предизвикателно настроение, като заяви, че остава в политиката и ще продължи да се бори срещу ЕС по въпроси като миграцията.

В разговор с малка група журналисти пред сградата на Европейската комисия Орбан заяви, че „целта му не се е променила“ по отношение на ЕС.

„Трябва да реформираме Брюксел. Много е трудно да се намери път, който да доведе до успех за Унгария, ако Европейският съюз не върви в същата посока“, каза той, цитиран от „Политико“.

Виктор Орбан загуби изборите през април, но остава лидер на ФИДЕС. Евродепутатите от партията са част от фракцията „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент, заедно с тези от френската партия „Национален сбор“, водена от Жордан Бардела, пише БГНЕС.

„Нашето поражение на изборите не променя историческия факт, че в Европа напредъкът на патриотичните политически партии продължава“, посочи Орбан и добави, че фракцията „Патриоти за Европа“ все още има един представител в Европейския съвет – чешкият министър-председател Андрей Бабиш.

„Убеден съм, че този напредък би могъл да бъде спрян само ако ръководството на ЕС успее да постигне някакъв успех“, отбеляза той.

Лидерите на ЕС ще бъдат в Брюксел за среща на върха на 18 и 19 юни.

Орбан напусна поста си през май, седмици след като лидерът на дясноцентристката опозиция Петер Мадяр спечели с огромно мнозинство националните избори в Унгария, като неговата партия „Тиса“ получи две трети мнозинство в парламента.

Мадяр обеща да възстанови отношенията с Брюксел, като отблокира кандидатурата на Украйна за членство в блока и си постави за цел да си възвърне до 17 милиарда евро средства, замразени от Брюксел поради нарушения на върховенството на закона по времето на предшественика му.

„Тиса“ предприе също така стъпки за въвеждане на осемгодишен мандат за министър-председателите, който да се прилага със задна дата, което би попречило на Орбан да се върне на поста.

„Щастлив съм от това решение“, заяви Орбан, като омаловажи шансовете си да се кандидатира отново за най-високия пост в Унгария. В родината му обаче го очакват други потенциални главоболия.

По-рано този месец Ференц Пал Биро, председател на унгарската Агенция за почтеност – орган за борба с корупцията, призова „политици на високо равнище“ да бъдат подведени под наказателна отговорност за предполагаема измама в размер на милиарди за сметка на европейските данъкоплатци по време на управлението на Орбан.

Оттогава Биро е обвинен в злоупотреба с доверие от прокуратурата – обвинения, повдигнати още по времето на предишното правителство. Той отрича обвиненията.

На въпроса на „Политико“ дали се притеснява от риска да бъде подведен под отговорност по обвинения в корупция, Орбан отхвърли идеята, че той или някой от министрите му е присвоил пари на данъкоплатците, като каза: „Досега не сме виждали подобни неща.“

Редактор "Екип на Петел",

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