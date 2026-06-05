Виктор Попов напусна полския си отбор

Снимка Фейсбук, Виктор Попов

Българският национал Виктор Попов обяви раздялата си с полския Корона Киелце с публикация във "Фейсбук". 26-годишният десен защитник имаше договор за още една година с тима от Екстракласа.

Попов записа само 10 мача за Корона във всички турнири. Още в началото на престоя си там получи контузия и заигра едва през септември, като така и не успя да се наложи в състава, пише Блиц.

Публикацията на юношата на Черно море:

"Бих искал да изразя искрената си благодарност към моите съотборници. Те са не само страхотни футболисти, но и прекрасни хора, които винаги даваха най-доброто от себе си както на терена, така и извън него. Те ми помогнаха да се адаптирам към културата, средата и предизвикателствата, които дойдоха с присъединяването ми към клуба.

Голямо благодаря и на медицинския щаб, който ме подкрепяше по време на цялото ми възстановяване и ми помогна да се завърна по-силен след контузията.

Бих искал също да изразя признателността си към треньорския щаб и да им благодаря за опита и уроците, които придобих, въпреки че не получих подходящата възможност да се развия в този клуб, независимо че бях отдаден и фокусиран.

Специални благодарности към феновете на Корона за невероятната им подкрепа. Независимо от времето или от мястото ни в класирането, вие винаги бяхте там, подкрепяхте ни и следвахте отбора на всяка крачка. Вашата лоялност и страст никога не останаха незабелязани.

Пожелавам на всички вас само успехи и щастие в бъдеще.

Благодаря ви за всичко! Желая ви всичко най-добро и успех!".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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