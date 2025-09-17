Виктор Попов с дебют за полския си клуб

Снимка Korona Kielce

Бившият десен защитник на Черно море Виктор Попов дебютирал официално за "Корона" (Киелце). Той влезе като резерва в 65-тата минута за домакинската победа с 1:0 над "Погон", след като се бе контузил по време на предсезонната подготовка.

Дано му потръгне оттук нататък! Чакаме дербито с "Краковиа" на 29 ноември и битката на фланга между Попов и Минчев, написаха в групата Черно море - новини, резултати, дискусии във фейсбук.

