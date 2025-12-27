Виктор Йосифов спря с волейбола

Снимка Фейсбук

Успял волейболист преустанови активната си кариера.

Виктор Йосифов спира с волейбола. Всъщност днес след като наставникът на тима Дани Милушев беше освободен, Виктор Йосифов обяви, че спира с активната си състезателна дейност и също напуска редиците на "моряците".

Съвсем скоро той отпразнува своя 40-ти рожден ден, през октомври. Вики се сбогува със своите съотборници и на този етап прекратява волейболната си кариера, пишат на страницата на Народен спорт във Фейсбук.

