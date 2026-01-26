Виктория Персова от СКТМ "Комфорт" се окичи със злато
Снимка СКТМ „Комфорт“
Отличното представяне на състезателите на СКТМ „Комфорт“ на държавното първенство по тенис на маса до 21 години за младежи и девойки в Пловдив продължи и в индивидуалните дисциплини.
При девойките Виктория Персова безапелационно спечели шампионската титла, като загуби само един гейм във финалната среща срещу Анита Петкова (“Дунав” Русе).
На полуфинала Персова постигна категорична победа с 3:0 гейма срещу шампионката на България при жените Цветелина Георгиева (Юнак-Ардино).
При смесените двойки Виктория Персова и Мирослав Шмидт завоюваха сребърните медали след загуба на финала от Стефан Димитров (Марек-Дигеста”Дупница) и Цветелина Георгиева (Юнак-Ардино).
В надпреварата на двойки девойки Персова, заедно с Анита Петкова, отново стигна до финала и се окичи със сребро след загуба от двойката Цветелина Георгиева/Сиделя Мутлу (Юнак-Ардино).
При младежите Мирослав Шмидт спечели титлата на двойки заедно с Никола Генчев (Стоянстрой Пловдив), като на финала двамата победиха Стефан Димитров (Марек-Дигеста”Дупница) и Георги Стоянов (“ЦСКА”София).
В индивидуалната надпревара финалът противопостави Стефан Димитров (Марек Дигеста Дупница) и Виктор Димитров (Комфорт Варна). Победата с 3:1 гейма бе за Стефан Димитров, а Виктор Димитров (14г), въпреки по-малката си възраст, за втора поредна година завърши като вицешампион, показвайки изключително зряла и качествена игра. Виктор Димитров добави още две трети места – при смесените двойки заедно със Сиделя Мутлу и при двойките младежи със своя партньор Стилиян Смеленов (Стоянстрой, Пловдив).
Много впечатляващо бе участието на Полина Енчева, която едва на 13 години завърши в топ 8 на индивидуалното първенство. Тя отстъпи единствено пред вицешампионката Анита Петкова (Дунав Русе). В надпреварата на двойки Полина, заедно със своята съотборничка Калина Стефанова (Металик Перник), достигна до четвъртфинал, където загуби от бъдещите шампионки.
Добро представяне записаха и Рая Христова, която се класира сред най-добрите осем при двойките. Силно се представи и 13 годишният Йоан Давид Олива, който достигна до четвъртфиналите на двойки.
Белослава Балканска, в тандем с Анна Годеманова, се класира в топ 16 при двойките, а в индивидуалното първенство отпадна на осминафинал след загуба от своята съотборничка Виктория Персова.
Състезателите на СКТМ „Комфорт“ показаха силен отборен дух, колективна игра и отлична подготовка. Въпреки младата си възраст, те демонстрираха увереност, постоянство и изключително високо ниво.
