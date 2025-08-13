Виктория Петрова се подмаза на депутат на Слави: Брилянтен сте

кадри bTV

Срещата на Тръмп и Путин е началото на процес, но може да се очаква постигане на споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, по-специално на въздушните удари, това каза в интервю в новините на bTV депутатът от ИТН Димитър Гърдев, председател на парламентарната комисия по европейски въпроси. Той коментира, че президентът на САЩ е иззел инициативата от ЕС, въпреки че войната се води в Европа, и Европейският съюз не е поканен на срещата. Тръмп ще гони своите интереси, а той за 7 месеца обърна гръб на международните организации, допълни Гърдев.

Думите му обаче бяха засенчени от реакцията на водещата на новините на bTV Виктория Петрова, която го нарече „брилянтен в международната политика”, докато задаваше следващия си въпрос.

Не стана ясно и защо bTV реши да прикрие партийната принадлежност на Гърдев. Той беше представен единствено като председател на комисия в НС, без да стане ясно, че е представител на конкретна политическа сила, част от управляващата коалиция.

